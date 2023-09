CdS - Che fine ha fatto il calcio champagne? Il Napoli si sgretola in codici nuovi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di Rudi Garcia incappa nel primo ko della stagione, caduto sotto i colpi dell'ottima Lazio di Maurizio Sarri, alla prima vittoria in campionato dopo due sconfitte nelle prime due giornate. Un Napoli lontano parente della squadra che ha dominato per nove mesi la scorsa Serie A, come sottolinea il Corriere dello Sport, che si chiede che fine abbiano fatti quegli azzurri, "che fine ha fatto il calcio champagne".

"Le verità, perché non può mai esisterne una sola, sono dentro 90' che la Lazio orienta quando esce dalle proprie paure, mentre il Napoli, invece, comincia a sgretolarsi dentro codici nuovi, che non gli sono entrati nella testa, perché quelli vecchi gli piacevano troppo: è 1-2 per Sarri, ma con l’aiuto del Var, che trasforma una specie di “mattanza” in sconfitta", si legge sul quotidiano.