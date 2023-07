Cds - Clamoroso Zielinski: senza rinnovo rischia di restare fuori squadra (la Lazio lo aspetta)

Quaranta milioni per Milinkovic-Savic che va in Arabia permettono al presidente Lotito di lanciarsi su Piotr Zielinski del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

