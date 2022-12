Cds - Demme vuole andare via per giocare, c'è già una soluzione ideale

Futuro in bilico per Diego Demme. Il Napoli non vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Futuro in bilico per Diego Demme. Il Napoli non vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido, però il tedesco ha giocato finora 19 minuti in campionato (3 presenze) e dunque valuta l'opportunità di trovare continuità. Meglio se nell'ambito di un progetto tecnico di valore: la Fiorentina, sotto questo aspetto, sarebbe una soluzione ideale. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.