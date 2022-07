CdS - Deulofeu lontano, il Napoli ha cambiato obiettivi: il motivo

La decisione di puntare dritto sul 4-3-3, e la vittoria della Roma nel prestigioso testa a testa per Dybala, hanno definitivamente modificato il piano

La decisione di puntare dritto sul 4-3-3, e la vittoria della Roma nel prestigioso testa a testa per Dybala, hanno definitivamente modificato il piano operativo di mercato: i contatti con l'Udinese per Deulofeu sono fermi da un po', come scrive il Corriere dello Sport, e tra l'altro le parole di Giuntoli nella conferenza di fine ritiro andata in scena lunedì a Dimaro hanno praticamente indirizzato i radar su altri mondi. Verso altri obiettivi...come Solbakken.