Cds - Dragusin il preferito in difesa, ma il Genoa spara alto: due alternative

Tanti movimenti di mercato per il Napoli in difesa. C’è uno stato d’emergenza con il Monza che in difesa durerà a oltranza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti movimenti di mercato per il Napoli in difesa. C’è uno stato d’emergenza con il Monza che in difesa durerà a oltranza.

Se il Genoa non avesse ambizioni inavvicinabili (25 milioni), Dragusin (22 a febbraio) sarebbe il centrale preferito; e però anche in Germania, al Borussia non la toccano piano per Itakura. Si osserva anche Demiral dell’Al-Ahli. Nell’attesa, summit telefonico con la Salernitana per Mazzocchi (28), senza ignorare Faraoni (32). Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.