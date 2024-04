Cds - Due piste per l'attacco, ma il sogno di ADL gioca in Serie A

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli. In attacco servirà l'erede di Osimhen, ormai prossimo all'addio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli. In attacco servirà l'erede di Osimhen, ormai prossimo all'addio. Le piste per il centravanti sono innanzitutto due: Jonathan David del Lilla, 24 anni, canadese nato a Brooklyn, New York, inquilino da un bel po’ dei piani di mercato tinti d’azzurro; Santiago Gimenez del Feyenoord, 23 anni il 18 aprile, nazionale messicano nato a Buenos Aires e cresciuto in Messico, a Veracruz. Sullo sfondo, perché il calcio regala sogni, Joshua Zirkzee, 22 anni, il tulipano del Bologna che addosso ha gli occhi di mezza Europa