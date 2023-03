CdS - Futuro Giuntoli, è in scadenza nel 2024: Napoli si muoverà per il rinnovo

Il futuro di Cristiano Giuntoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il futuro di Cristiano Giuntoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano ne scrive così: "Cristiano Giuntoli sa che il suo accordo si consumerà il 30 giugno del 2024, al termine della sua nona stagione in azzurro. Non c’è fretta, con lui ce ne sarebbe persino di meno, ma occore evitare che intorno al diesse - lanciatosi anche in una full immersione di inglese, utile per allargare le proprie conoscenze e però pure per dilatare le proprie frontiere - possano cominciare ad agitarsi eventuali pretendenti".