CdS - Giuntoli s'è già mosso per il mercato del Napoli: occhi su due centrocampisti dell'Eintracht

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul direttore sportivo

"Mentre il Napoli batteva l’Eintracht Francoforte, Giuntoli osservava da bordo campo, dalla panchina, facendo il finto distratto: però nella sua memoria, che deve avere spazio, annotava le caratteristiche di un paio di giocatori". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul direttore sportivo, che come aveva dichiarato domenica Spalletti è già al lavoro (a prescindere da quello che sarà il suo futuro) per il prossimo mercato del Napoli.

"Ai costi ci avrebbe pensato dopo. Ciò che resta di quelle vittorie che hanno trascinato il Napoli per la prima volta ai quarti di finale di Champions è un post-it (si fa per dire!) sul quale sono stati scritti in stampatello due nomi: il primo, in ordine di apparizioni, è quello di Jesper Lindström, mezzala o anche esterno norvegese, ventitré anni appena compiuti ed una valutazione da far tremare i bilanci, con quei 25-30 milioni di euro che vorrebbero in Germania; il secondo ha qualche anno in più ma è svincolato, è un parametro zero ed è un grande affare : si chiama Daichi Kamada, compirà ventise i anni ad agosto, è un giapponese, sa fare varie cose tutte giuste a centrocampo ed ha rubato l’occhio in maniera netta e decisa".