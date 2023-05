CdS - Giuntoli vuole dare nuovo slancio alla carriera: Juve o Premier nel futuro

Cristiano Giuntoli potrebbe aver voglia di una nuova avventura e di lasciare Napoli in estate. Lo scrive il Corriere dello Sport

"Nell’ultima stanza a sinistra del lunghissimo corridoio di Castel Volturno s’avverte la sensazione, quasi la necessità, di modificare ancora la propria vita, di darle nuovo slancio". Cristiano Giuntoli potrebbe aver voglia di una nuova avventura e di lasciare Napoli in estate. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"C’è un contratto, scadrà (scadrebbe) tra un anno esatto, giugno 2024, è anche rilevante, un milione e quattrocentomila euro: però adesso, ma probabilmente da un po’, certe riflessioni Giuntoli se l’è concesse, anche prima che chiamassero la Juventus, il Tottenham e il Newcastle, sistemate in ordine sparso e non di apparizioni. Per congedarsi, ha bisogno di essere «liberato» da De Laurentiis, quindi di riparlarne, dopo aver accennato a questa ipotesi, che non prevede atti di forza, né scontri, né duelli, né contraddittori. Una specie di lasciamoci così, felici e vincenti, da Campioni d’Italia".