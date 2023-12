CdS - I tormenti di Simeone: gioca poco e valuta l'addio (ma a gennaio è difficile)

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione.

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE IL MONOPOLI: AZZURRINI A -5 DAI PLAY OFF Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A IL GIORNALE - INTER HA DEBITI PER 800 MILIONI, PUÒ RISCHIARE IL FALLIMENTO "L'Inter ha debiti per 800 milioni, può rischiare il fallimento". Sul Giornale oggi in edicola un interessante focus sulla situazione finanziaria della squadra nerazzurra: "Da un lato c’è un’Inter prima in classifica in Serie... "L'Inter ha debiti per 800 milioni, può rischiare il fallimento". Sul Giornale oggi in edicola un interessante focus sulla situazione finanziaria della squadra nerazzurra: "Da un lato c’è un’Inter prima in classifica in Serie...