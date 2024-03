Cds - Il Napoli di Spalletti meglio di quest'Inter: trascinava anche i tifosi di altre squadre

L’ultimo scudetto senza dominio risale a due campionati fa, lo vinse il Milan con due punti di vantaggio sull’Inter e sette sul Napoli

L’ultimo scudetto senza dominio risale a due campionati fa, lo vinse il Milan con due punti di vantaggio sull’Inter e sette sul Napoli. Da quella stagione - racconta quest'oggi il Corriere dello Sport -, la Serie A è diventata un monologo, prima in chiave napoletana, ora in chiave interista, tanto da far sembrare che non abbiano avuto difficoltà a stabilire una così netta differenza con le rivali. "Meglio quel Napoli o questa Inter? È una questione di gusti", scrive il quotidiano arrivando ad una conclusione:

"Meglio il Napoli, seppur di poco, di pochissimo, perché era capace di trascinare dalla sua parte anche i tifosi di altre squadre, coinvolgeva il popolo di amanti del calcio. Ma soprattutto sorprendeva con quel suo smisurato talento collettivo. L’Inter te l’aspettavi a questi livelli, il Napoli no. L’Inter di oggi è stata costruita sullo scudetto di Conte e Inzaghi ha impiegato tre stagioni, a Spalletti ne sono bastate due per consegnare alla sua gente lo scudetto".