CdS - Il Napoli piomba su Ngonge: l'assalto conferma la linea del club a gennaio

"Il club azzurro ha cominciato a tessere la tela partendo dalle info di base, dalla valutazione: 12 milioni di euro, la richiesta"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli piomba su Cyril Ngonge, 23 anni, esterno destro belga del Verona che in questa prima parte del mercato è già finito nel mirino della Fiorentina. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il club azzurro ha cominciato a tessere la tela partendo dalle info di base, dalla valutazione: 12 milioni di euro, la richiesta.

Il nuovo obiettivo, venuto fuori in maniera più concreta dopo la sconfitta di Torino, ed evidentemente dopo aver valutato la necessità di creare alternative sugli esterni alla luce delle difficoltà di Lindstrom, conferma la linea del club in questo mercato: puntare preferibilmente su giocatori già inseriti nella realtà e nel campionato di Serie A. Un discorso valido sin dalla trattativa per Dragusin - fino a quando è stato possibile considerarlo un obiettivo - e poi confermato dall’assalto a Lazar Samardzic.