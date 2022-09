CdS - Il Napoli punta su Meret e vuole ricostruire il rapporto: contatti per il rinnovo (già definito)

Alla fine niente Keylor Navas, così il Napoli resterà con Alex Meret tra i pali. E Salvatore Sirigu come secondo.

Alla fine niente Keylor Navas, così il Napoli resterà con Alex Meret tra i pali. E Salvatore Sirigu come secondo. A questo punto, dunque, è lecito aspettarsi novità sul futuro dell'estremo difensore classe '97, che ha sempre fatto capire che avrebbe firmato il rinnovo solo senza un altro portiere di grande spessore (Navas, appunto) in azzurro. Presto il suo agente, Federico Pastorello, parlerà con Cristiano Giuntoli per imbastire il prolungamento, scrive il Corriere dello Sport:

“Da oggi, insomma, il Napoli si concentrerà innanzitutto sulla ricostruzione del rapporto con Meret, protagonista di un’estate complessa e tormentata dalle vicende Kepa e Navas e di un rinnovo fino al 2027 praticamente definito e mai firmato dopo l’ingresso dei due ingombranti colleghi sulla scena”.