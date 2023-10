CdS - Il Napoli ritrova certezze, ma servono prove contro avversari di livello

È finita la ricreazione: è durata un attimo, due settimane piene di caos tra il rumore degli amici e dei nemici

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È finita la ricreazione: è durata un attimo, due settimane piene di caos tra il rumore degli amici e dei nemici, per accorgersi che poi ci vuole poco a sistemare la torta al centro del villaggio, ricordandosi che serviranno prove contro avversari di pari livello e non di livello inferiore. Comunque Khvicha Kvaratskhelia, fresco sposo, esce dal suo mantello nuziale, distribuisce sorrisi, confetti e pure bacini al vento e spiega cosa sia il calcio, a volte: un concentrato di talento allo stato puro.

Come scrive il Corriere dello Sport la doppietta del georgiano serve a scacciare vie le paure di una squadra in crisi di risultati e di nervi. Mancano Osimhen, non c’è Anguissa e neppure Juan Jesus, Olivera è rientrato con l’ultimo volo ma il Napoli allestisce un party che per un’ora è luce per gli occhi: ne fa tre, ne potrebbe confezionare almeno il doppio: Kvara esplode, Cajuste è da mille e una notte, Lobotka brilla come ai tempi migliori e Raspadori disegna parabole e assist che sanno di freschezza.