CdS - Il PSV offre 10mln per Lozano, ma ADL chiede di più: cifre e dettagli

Per Hirving Lozano si è aperta la pista del ritorno in Olanda, ad Eindhoven, dove il PSV vorrebbe riaccoglierlo. Lo conferma il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Hirving Lozano si è aperta la pista del ritorno in Olanda, ad Eindhoven, dove il PSV vorrebbe riaccoglierlo. Lo conferma il Corriere dello Sport. Il Psv ha provato ad affondare il colpo-Lozano, il grande ritorno in Olanda dopo quattro anni in azzurro, ma l’offerta confezionata dal club olandese non è stata ritenuta sufficiente da De Laurentiis. Ovvero: 10 milioni più bonus, la proposta; oltre 20 milioni la risposta, la richiesta di Adl.

Oltre 20 milioni, per intenderci: non sarà per niente facile. Anche perché l’ingaggio di Lozano sfiora i 4,5 milioni a stagione, troppo per i parametri del Psv.

Ieri Barry Whelan, il manager del Chucky, è anche stato a Napoli per discutere della questione, ma poi il giocatore s’è allenato con i compagni al Maradona, in gruppo, e oggi, a meno di clamorosi colpi di scena (cioè di mercato) sarà regolarmente convocato da Garcia per la partita in programma alle 20.45 con il Sassuolo.