CdS - Incredibile Lindstrom: può toccare picchi di 40 all'ora in campo aperto

Una nuova freccia per Rudi Garcia. Sul Corriere dello Sport si parla del nuovo acquisto del Napoli e della sua incredibile velocità: "Il velocissimo Jasper (pare sia in grado di raggiungere picchi di 40 all’ora in campo aperto) è arrivato coi tempi giusti, puntuale come la fiducia di una società che aveva individuato il suo profilo da mesi - era sul blocco degli appunti di Giuntoli... - lavorando in netto anticipo sulla concorrenza e pagando il suo cartellino all’Eintracht complessivamente 25 milioni di euro.

Jesper, accompagnato in macchina dal capo scout Micheli e dal dottor Canonico, si è presentato con un gran sorriso stampato su quella faccia da bravo ragazzo e con un atteggiamento da antidivo che, tutto sommato, sembra restituire un po’ di sana normalità al calcio patinato delle star".