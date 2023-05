CdS - Kim molto vicino al Man United! Si attende solo la chiusura: i dettagli

Dopo appena un anno, Kim Min-jae potrebbe lasciare Napoli la prossima. Anzi, secondo il Corriere dello Sport è un'opzione molto probabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo appena un anno, Kim Min-jae potrebbe lasciare Napoli la prossima. Anzi, secondo il Corriere dello Sport è un'opzione molto probabile e il club azzurro dovrebbe incassare circa 60 milioni di euro, quelli della clausola. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"Con Kim molto vicino al Manchester United, pronto a liberarlo attraverso la clausola rescissoria e 60 milioni cash. Che andrà in tournée con la squadra in Corea, il suo Paese, e subito dopo potrebbe cambiare vita e campionato per la seconda volta in un anno: il Manchester United attende di chiudere tutti i passaggi richiesti dalla burocrazia e di portarlo in Premier sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto. Con il placet di Minjae, ovviamente".