CdS - L'istante preciso in cui ADL ha capito di dover esonerare Garcia (ammettendo il proprio errore)

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Al minuto 77 di Napoli-Fiorentina, Aurelio De Laurentiis ha afferrato la parte lucida di se stesso, l’ha sistemata al centro del villaggio ed ha fatto pulizia dei propri umanissimi errori". Sul Corriere dello Sport si parla del momento preciso in cui il patron del Napoli ha capito di dover dare una svolta sulla questione Garcia.

"È da un atto di profonda umiltà che si giudica un imprenditore (pure calcistico) e quel presidente che appena a giugno scorso ha scelto di ridefinire demolendoli – i contorni delle proprie competenze, non ha avuto pudore nel battersi il petto e dichiararsi colpevole. Ora che l’effetto travolgente del quadrimestre praticamente in bianco con Garcia è evaporato del tutto, che del Napoli dello scudetto è rimasto lo scheletro e la memoria, dopo aver inviato al suo (ex) allenatore l’avviso di garanzia e anzi istruito la pratica di Impeachment, s’è ritrovato meno visionario ma assai realista, ha bruciato il recente passato ed ha deciso di ripartire dall’alto, da se stesso, che sembra quasi un uomo nuovo, sempre al comando ma con altre consapevolezze”.