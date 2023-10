CdS - La conferenza più ermetica di sempre: Garcia prudente pure a parole, il motivo

Rudi Garcia sente la pressione e non potrebbe essere altrimenti, perché non appena si è alzato il livello dell'avversario il Napoli si è sciolto.

Rudi Garcia sente la pressione e non potrebbe essere altrimenti, perché non appena si è alzato il livello dell'avversario il Napoli si è sciolto. E' capitato contro Lazio, Real Madrid e pure con la Fiorentina. E sempre al Maradona. Ecco perché c'è la massima prudenza anche nelle parole, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Per raccontare la sua Napoli-Milan, a Rudi Garcia bastano 14 minuti e nella conferenza stampa più ermetica che si ricordi, c’è una prudenza pure dialettica che tradisce le emozioni di un uomo consapevole di doversi inventare altro per uscire dagli equivoci e da un’atmosfera soffocante dopo tre mesi sostanzialmente opachi".