Cds - La nuova idea del Napoli: investimento 'anticipato' per Lindstrom, ecco l'offerta

Saltato un piano, se ne fa uno nuovo o anche uno vecchio, scrive il Corriere dello Sport raccontando di Jesper Lindstrom dell'Eintracht

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Saltato un piano, se ne fa uno nuovo o anche uno vecchio, scrive il Corriere dello Sport raccontando di Jesper Lindstrom dell'Eintracht perché "nel summit a più voci è spuntata la tentazione di osare, ma subito, magari oggi, presentando un’offerta all’Eintracht di 5 milioni di euro per il prestito e di 20 milioni per l’obbligo di riscatto, da esercitare tra un anno e pagandolo secondo scadenze ancora da definire. È un’idea germogliata nella chiacchierata quotidiana che Adl si concede con l'area tecnica".

Si tratta di "un’opzione nel caso in cui Lozano trovi acquirenti o anche no, una mossa preventiva, sapendo che il messicano andrà in scadenza e a gennaio potrebbe anticipare il divorzio. Lindstrom ha costi mica irrilevanti e però una gestione accessibile al Progetto, che ai giovani guarda con simpatia, soprattutto se hanno piedi buoni e caratteristiche da Napoli: nel data base di Castel Volturno sono rimaste le segnalazioni del semestre passato".