CdS - La posta in gioco è cambiata, Spalletti torni al turnover: Osimhen (e non solo) merita una pausa

Partendo da un elogio allo strapotere del Napoli in campionato Alessandro Barbano si permette anche un piccolissima tiratina d'orecchie.

"Non si è mai vista una squadra italiana che difenda il risultato con una autorevolezza e una determinazione così convinte, anche in una situazione obiettiva di minorità numerica". Partendo da un elogio allo strapotere del Napoli in campionato, il Corriere dello Sport, nella penna di Alessandro Barbano, si permette anche un piccolissima tiratina d'orecchie a Luciano Spalletti per aver confermato dieci-undicesimi della formazione titolare di Francoforte dopo la dispendiosa sfida di Champions League:

"Per questo Spalletti farà bene, da oggi in poi, a dosare di più le energie, tornando ad operare il turn over con maggior coraggio. Dopo lo schiaffo subito dalla Cremonese, il tecnico è parso osservare una particolare prudenza. Ma se il cosiddetto ‘Napoli due’, cioè una squadra interamente rinnovata con i rincalzi, si è rivelato un azzardo, la conferma in blocco dell’undici più forte, sia pure mitigata da cinque sostituzioni a fine gara, può rivelarsi, nel tempo, usurante. La fatica di giocatori come Osimhen merita, al netto della loro comprensibile voglia di giocare sempre, qualche pausa. Da questo momento in poi l’obiettivo del Napoli non può più essere quello di difendere un record, ma quello di stabilizzare un dominio. La posta in gioco è cambiata”.