CdS - La Roma attende Milik e Hysaj a zero a fine stagione: la situazione

Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj lasceranno il Napoli. E, probabilmente, entrambi a scadenza di contratto. E, chissà, potrebbero muoversi verso la stessa città, la stessa squadra. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma tiene aperti entrambi i fronti dopo averci lavorati per mesi e sarebbe pronta ad accoglierli a parametro zero al termine di questa stagione. Il polacco sarebbe un'alternativa a Dzeko, l'albanese ha interrotto i contatti per il rinnovo ed è sempre più probabile che finisca in giallorosso, visto che il suo agente ne ha parlato più di una volta.