CdS - Lindstrom dipende da Lozano: l'esterno danese può arrivare a gennaio

© foto di Federico Titone

Il Napoli pensa a Jesper Lindstrom per rinforzare la rosa di Rudi Garcia, ma l'eventuale arrivo del danese è legato anche alla partenza di Hirving Lozano. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Jesper Lindstrom, l’esterno danese che il club azzurro segue sin dai tempi in cui Cristiano Giuntoli era il direttore sportivo e che ora, cioè di recente, è tornato in copertina nonostante tutto. Nonostante Lozano: la situazione del Chucky, in scadenza nel 2024, non è cambiata nel corso dei due ritiri, quando il Los Angeles FC ha provato a portarlo immediatamente negli States, ma il sogno californiano potrebbe riproporsi a gennaio e nel frattempo pare che l’Al-Ahli non abbia mollato la presa: dopo aver perso Zielinski, vorrebbe il messicano.

Si vedrà, c’è tempo fino alla fine del mercato (soprattutto arabo), e così la coppia Meluso-Micheli lavora. Osserva, dialoga, ci prova con l’Eintracht per Lindstrom, un jolly delle fasce per il tridente che all’occorrenza fa anche il trequartista alle spalle della punta: può arrivare subito oppure a gennaio.