CdS - Lindstrom può arrivare subito anche senza cessione Lozano: l'idea del Napoli

Sul Corriere dello Sport si parla di un possibile nuovo innesto sulle corsie dell'attacco azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Diversa è la situazione di Lindstrom, seppur la sostanza sia identica a quella di Veiga: il Napoli vuole acquistarlo. Sul Corriere dello Sport si parla di un possibile nuovo innesto sulle corsie dell'attacco azzurro: "Il fatto, però, è che il suo arrivo è bloccato dalla cessione di Lozano, fino a luglio in ballo con la Mls, sognando la California e il Los Angeles FC, e ora al centro di uno stallo condizionato un po’ dalla sua volontà - di andare in Arabia non ha voglia - e un po’ dal suo ingaggio. Ricco quello dell’ultimo anno di contratto con il club azzurro: 4,5 milioni. Il Psv, la squadra da cui è stato acquistato nell’estate 2019, vorrebbe riportarlo a Eindhoven, ma i parametri del messicano sono ritenuti eccessivi.

Fatto sta che l’idea del Napoli è quella di provare a prendere comunque Lindstrom, anche se Lozano non andrà via entro il primo settembre: ovvero, con vista su gennaio.