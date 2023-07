CdS - Lo Celso in cima alla lista per il vice Anguissa: nel mirino da un anno, braccio di ferro col Tottenham

Subito dopo il difensore l'altra priorità di mercato del Napoli è rimpolpare il centrocampo. E il nome in cima alla lista è Giovanni Lo Celso

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'addio di Ndombelé, non riscattato dopo il prestito dal Tottenham, e stando anche alle indicazioni che vengono fuori dalle prime amichevoli (leggi Demme fuori dai piani), subito dopo il difensore l'altra priorità di mercato del Napoli è rimpolpare il centrocampo. E il nome in cima alla lista è Giovanni Lo Celso, anche lui del Tottenham, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport:

"Giovanni Lo Celso (27) porta con sé quel che serve, ci aggiunge pure la seduzione dell’appartenenza ad un Paese nel quale Napoli si rivede emotivamente, e comunque deve sperare che il Tottenham si convinca a concederlo in prestito oneroso. Non è mai semplice una trattativa, con Adl è più complicata, e con un presidente manager che sta ventiquattro ore su ventiquattro in ritiro, che ha assorbito gli incarichi e le responsabilità in misura totalizzante, il braccio di ferro s’annuncia prolungato: Lo Celso è il centrocampista che il Napoli farebbe salire sul primo aereo da Londra, l’aveva inseguito dodici mesi fa, poi s’era rivolto a Ndombele, perché intanto nacque l’esigenza di affidarsi a figure diverse: stavolta c’è bisogno di lui, almeno questa è la tentazione, del suo incedere, della sua capacità di spaccare le linee”.