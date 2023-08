Cds - Lo sbadiglio di ADL sembra dire: "Di che vi stupite? Qui non si dipende da un allenatore"

Con la sua istrionica arroganza il presidente dice alla telecamera, e quindi a tutti noi: di che vi stupite?

Lo sbadiglio di Aurelio De Laurentiis sul secondo gol di Osimhen è quello che si dice un coup de théâtre. Con la sua istrionica arroganza il presidente dice alla telecamera, e quindi a tutti noi: di che vi stupite? Lo scrive Alessandro Barbano in un editoriale sul Corriere dello Sport in cui analizza il primo Napoli di Rudi Garcia: "Io l’ho sempre saputo che, cambiando l’allenatore, il Napoli non sarebbe cambiato. Ha ragione lui. Anche se quello andato sotto a Frosinone, e poi riemerso con uno scatto di superiorità tecnica e agonistica, è un Napoli lievemente diverso da quello di Spalletti. Almeno per ora.

È presto per un’analisi compiuta, meno che mai per fare paragoni con la passata stagione. Anche perché il Frosinone è un onesto sparring partner che concentra le sue energie nello scatto iniziale, per poi mostrare tutti interi i limiti e le incompiutezze di una neopromossa, il cui mercato non può dirsi concluso".