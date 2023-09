Cds - Lozano, finale thrilling col Psv: l'affare ha rischiato di saltare

Hirving Lozano va al Psg. Con tanto di parentesi finale piena di suspense, quasi thrilling considerando la serratissima trattativa con il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano va al Psg. Con tanto di parentesi finale piena di suspense, quasi thrilling considerando la serratissima trattativa con il Napoli sugli stipendi. Già, il club azzurro chiedeva al messicano di rinunciare alle mensilità di giugno, luglio e agosto prima di dare il placet alla sua cessione in Olanda, e così una questione che martedì sembrava definita s’è trascinata per altre quarantotto ore. Lozano, però, non ha mai smesso di credere nella possibilità di chiudere positivamente la vicenda. Lo scrive il Corriere dello Sport.