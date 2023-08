Cds - Lozano via a gennaio? Il Napoli può già prendere il sostituto dall'Eintracht: i dettagli

Il contratto del messicano scade nel giugno del 2024, le chiacchierate con il Los Angeles FC sono evaporate

© foto di Federico Titone

Lozano è l’altro interrogativo da risolvere in questo finale di mercato. Il contratto del messicano scade nel giugno del 2024, le chiacchierate con il Los Angeles FC sono evaporate - scrive il Corriere dello Sport - ma Lozano 'sente' di avere ancora qualche chanches a gennaio 2024 e il Napoli, a quel punto, lo cederebbe ad un prezzo chiaramente inferiore rispetto a quello della valutazione attuale.

Non è un caso che sia partita una telefonata, direzione Francoforte, per chiedere la disponibilità di Jesper Lindstrøm, trequartista o anche esterno che stregò Cristiano Giuntoli nel confronto di Champions con l'Eintracht: "Il Napoli ha intenzione talmente serie che sarebbe disposto ad acquistare Lindstrøm immediatamente, lasciarlo in prestito all’Eintracht e poi portarlo a Castel Volturno nel momento in cui Lozano andrà via".