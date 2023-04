Cds - Mario Rui-Politano, lungo stop. Anche Rrahmani salta la Juve

La beffa oltre il danno. Tre infortuni col Milan. Spalletti perde in un sol colpo Rrahmani, Mario Rui e Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La beffa oltre il danno. Tre infortuni col Milan. Spalletti perde in un sol colpo Rrahmani, Mario Rui e Politano. Per quanto tempo? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Rrahmani è quello che dovrebbe recuperare rapidamente, salterebbe soltanto la trasferta di Torino; e invece Politano e Mario Rui hanno tempi più lunghi, lo suggerisce la diagnosi stessa: ci vorranno tre settimane per l’esterno, sarà indispensabile aspettare un mese per il portoghese".