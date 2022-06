CdS - Napoli in pressing su Bernardeschi: cifra e durata del contratto offerto

"Bernardeschi si sente attaccante, vuole partire largo a destra per poi accentrarsi, giocare a ridosso dell'area di rigore, attaccarla dirigendosi in porta".

Sentirsi protagonista per rilanciare ambizioni sospese. È questo il desiderio di Federico Bernardeschi, che vuole ritrovarsi al centro di un progetto che sappia valorizzarlo dopo gli alti e bassi vissuti alla Juventus. A scrivere della trattativa per portare al Napoli l'esterno è il Corriere dello Sport.

"Il Napoli è in contatto, da settimane, col suo entourage. Quando ha saputo che si sarebbe liberato a zero dalla Juventus ha provato a vederci chiaro, ha scoperto che il tema stipendio ha il suo peso ma, nella volontà del calciatore, contano anche altri aspetti come il fascino del progetto. La Champions, unita alla fiducia che De Laurentiis gli ha ribadito recentemente, potrebbe fare la differenza. Bernardeschi riflette, il Napoli propone un contratto di quattro anni, non può spingersi oltre i tre milioni a stagione, invoca senza fretta una risposta.