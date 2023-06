CdS - Nasce il nuovo Napoli di Garcia: da Lucumì a Veiga, 5 acquisti nel mirino

Ora che il Napoli ha risolto la questione allenatore, può nascere il nuovo corso targato Rudi Garcia. E può partire il mercato

Ora che il Napoli ha risolto la questione allenatore, può nascere il nuovo corso targato Rudi Garcia. E può partire il mercato. Secondo il Corriere dello Sport, sono cinque i nomi attenzionati più di tutti gli altri e che investono ogni reparto: in difesa piace Jhon Lucumì del Bologna per il dopo Kim, a centrocampo (il reparto che più muterà) ci sono Koopmeiners, Samardzic e Gabri Veiga del Celta Vigo nel mirino, mentre per l'attacco il club azzurro avrebbe avvicinato Edon Zhegrova, esterno del Lille che potrebbe rappresentare il post-Lozano.