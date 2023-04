Cds - Osimhen ancora in dubbio: spunta ipotesi a sorpresa

Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante non vuole per nulla al mondo rinunciare all’appuntamento della vita

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen è ancora in dubbio per Milano. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante non vuole per nulla al mondo rinunciare all’appuntamento della vita ma il problema all’adduttore sinistro deve essere trattato con la massima attenzione Se partirà insieme al gruppo, potrebbe essere un segnale di utilizzo part-time. Solo oggi nella rifinitura si capirà definitivamente se il nigeriano potrà giocare contro il Milan. C’è la tentazione di preservarlo per il ritorno.