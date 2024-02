Cds - Osimhen show, è una silente furia dopo la Coppa d'Africa: numeri da record

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen è una silente furia da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen è una silente furia da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa, sta lasciando parlare solo il campo: cinque gol in tre partite, tripletta al Mapei, undici centri in campionato, quarta doppia cifra di fila in Serie A come era riuscito, nella storia del Napoli, solo a Sallustro e ovviamente a Maradona.

Quando vede neroverde si scatena: due triplette e già nove i gol al Sassuolo in sei presenze. Il nigeriano è l’arma in più di Calzona, al Mapei ha trascinato pubblico e compagni rivelandosi sensibile mattatore per il settore ospiti che ha coinvolto in una danza di gioia e cori in occasione della doppietta nel primo tempo. Già dopo 45 minuti aveva raggiunto la doppia cifra per il quarto campionato di fila. Come lui in Serie A solo Lautaro e Vlahovic, colleghi del gol.