CdS - Pagato 25 mln per fare il sostituto extralusso: Lindstrom oggetto misterioso

"Nessun gettone in Champions. Fuori a Braga e con il Real, dicevamo, a dispetto delle 7 consecutive della stagione precedente a Francoforte, andata degli ottavi con il Napoli compresa (al ritorno era infortunato)". Sul Corriere dello Sport si analizza l'utilizzo in questa prima parte di stagione di Jester Lindstrom.

"L'investimento più ricco dell'estate, insomma, è stato finora più che altro un sostituto di extralusso: quattro partite su sette non le ha guardate in tv ma dalla panchina. In attesa che Garcia ritenga completo il suo inserimento negli schemi e nei meccanismi. Jesper è arrivato il 29 agosto: magari tra un po' avrà più occasioni come sperava. E Adl vedrà fruttare l'investimento dell'anno".