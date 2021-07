CdS - Per il ruolo di vice Meret restano in ballo anche Sirigu e Consigli

David Ospina andrà via perché il Napoli vuole puntare tutto su Alex Meret. Una volta partito il colombiano, il club azzurro dovrà prendere però un altro portiere, meno ingombrante per il classe '97. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito resta Tomas Vaclik, 32 anni, reduce da un buon Europeo con la Repubblica Ceca. Ma ci sarebbero in ballo altre due opzioni: Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino, e Andrea Consigli del Sassuolo.