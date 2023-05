CdS - Premio Scudetto e tournée in Corea: ADL incontra Di Lorenzo e una delegazione di calciatori

Venerdì sera Aurelio De Laurentiis ha incontrato Luciano Spalletti per il nuovo contratto, il giorno dopo invece, ieri, si è visto con il suo capitano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì sera Aurelio De Laurentiis ha incontrato Luciano Spalletti per il nuovo contratto, il giorno dopo invece, ieri, si è visto con il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, e una delegazione di calciatori per discutere di alcune tematiche. Quali? Lo specifica oggi in edicola il Corriere dello Sport:

“A proposito del capitano: ieri ha guidato una delegazione della squadra all’Hotel Britannique nel corso di un incontro andato in scena con De Laurentiis. Da un lato il presidente e dall’altro Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret. Le parti hanno discusso dei premi, a cominciare dal premio scudetto e poi della tournée in Corea, a casa di Kim, in programma subito dopo la fine del campionato. Scene di fine stagione. Ma questa volta con lo scudetto sulle maglie”.