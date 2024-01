Cds punge Mazzarri: "Spara sulla preparazione di Garcia, a Napoli dà consenso"

La moda di chiedere scusa, è il titolo del fondo del Corriere dello Sport a firma di Massimiliano Gallo che parte da quelle di ADL ed arriva a Mazzarri

La moda di chiedere scusa, è il titolo del fondo del Corriere dello Sport a firma di Massimiliano Gallo che parte da quelle di ADL, passa per quelle settimanali dei giocatori ed arriva a quelle di ieri di Walter Mazzarri: "Prima ha detto che forse nella sconfitta di Torino c’è anche la responsabilità sua e del preparatore atletico che hanno esagerato con i carichi di lavoro. Anche qui scuse con un secondo fine. Le traduciamo liberamente: poiché la squadra non corre, siamo stati costretti a intervenire. A Napoli sparare sulla preparazione atletica di Garcia (andato via due mesi fa) garantisce consenso sicuro.

E poi si è scusato per essersi fatto espellere contro il Monza. Evidentemente con lui in panchina sarebbe andata diversamente. Come cambiano i tempi. Un’era fa, a Villarreal, partita decisiva di Champions, Mazzarri si fece espellere e senza di lui il Napoli segnò due gol e si qualificò. A fine partita disse che lo aveva fatto apposta, per dare una scossa alla squadra. Ogni scusa ha la sua cornice".