Cds - Retroscena Kvaratskhelia: a Monza si è incavolato per il cambio, ma ha già chiarito con Calzona

Retroscena legato a Kvaratskhelia. Come scrive il Corriere dello Sport, a Monza il georgiano avrebbe voluto partecipare allo show, ma sul 3-2 Calzona lo ha sostituito con Jack - che neanche un minuto dopo ha segnato - e lui non l’ha presa bene. S’è incavolato, per la verità: voleva insistere, continuare e firmare d’autore. Il tecnico ha compreso il suo spirito, la sua carica, e l’episodio è stato chiarito in un amen.