Cds ricorda la serata in cui Gattuso decise di mettere Meret in panchina

Alex Meret si è ripreso il Napoli. Ampio focus sulla crescita del portiere sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla anche di passato e della sera in cui il suo destino cambiò: "Una sera, quando Ancelotti non c’era più e Lukaku gli tirò una sassata addosso, le parole divennero come pietre e la panchina fu il rifugio al quale venne costretto da Gattuso: e non bastò vincere la Coppa Italia, infilandoci dentro il prodigio su Dybala dal dischetto per ribaltare le gerarchie, scolpite nel marmo".