CdS - Rivoluzione in Coppa Italia: Spalletti prepara diversi cambi per la Cremonese

Martedì il Napoli affronterà la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia e Luciano Spalletti potrebbe rivoluzionare la formazione

"Spalletti riflette sulle tante novità di formazione a cominciare dalla porta, con Sirigu che - mercato permettendo - potrebbe debuttare in stagione. In difesa scalpitano Juan Jesus, Ostigard e Olivera, spera di avere una chance anche l’ultimo arrivato, Bereszynski, che ha vissuto in panchina le sfide con Sampdoria e Juve. Tra centrocampo e attacco sono diversi i calciatori in cerca di vetrina: Ndombele si prenota per una maglia dal primo minuto, Demme, anche causa infortunio, ha raccolto appena venti minuti in stagione, Simeone e Raspadori sono stati validi sostituti di Osimhen durante la sua assenza (a cavallo tra settembre e ottobre dividendosi titolarità e gol) e ora attendono un’altra notte da protagonisti".