Cds - Sabato Højlund osservato speciale: è la prima scelta se parte Osimhen

Qualora dovesse partire Osimhen il primo obiettivo del ds azzurro è l'attaccante dell'Atalanta che sabato arriverà al Maradona, Rasmus Højlund

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualora dovesse partire Osimhen il primo obiettivo del ds azzurro è l'attaccante dell'Atalanta che sabato arriverà al Maradona, Rasmus Højlund. Occhi puntati su di lui come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Ha 20 anni compiuti a febbraio, 6 gol in campionato e numeri eccezionali; ha fisico, progressione, potenza, rapidità, tecnica. Il fiuto è da affinare, per carità, ma ha appena cominciato ed è un cavallo danese mancino di razza che l'Atalanta ha acquistato ad agosto dallo Sturm Graz per 25 milioni" si legge sul quotidiano.