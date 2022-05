CdS - Slitta incontro con Mertens: ADL voleva incontrarlo ieri, lui aveva già pianificato ritorno in Belgio

E' stato rinviato chissà a quando l'incontro tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo di contratto del belg

E' stato rinviato chissà a quando l'incontro tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo di contratto del belga. Le ultime sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mertens è partito domenica per il Belgio e dunque la riunione decisiva con DeLa per la questione-rinnovo è stata rimandato. Il presidente avrebbe voluto incontrarlo ieri, ma lui aveva già pianificato il rientro a casa prima di rispondere alla convocazione della Nazionale in vista degli impegni Nations, mentre Dries aveva provato ad anticipare a venerdì, giorno del grande summit di mercato con Giuntoli e Spalletti, e alla fine non se n'è fatto nulla. Almeno per il momento. Il nodo principale? La durata: il club propone un anno a 1,5 milioni a stagione, mentre lui punta a un biennale".