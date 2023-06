Cds - Sousa, il tempo stringe: ADL ha sei giorni per pagare la clausola

Sul fronte degli allenatore, Paulo Sousa da oggi ha sei giorni per pagare la penale da 1,8 milioni di euro

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sul fronte degli allenatore, Paulo Sousa da oggi ha sei giorni per pagare la penale da 1,8 milioni di euro e liberarsi dalla Salernitana, club con cui è sotto contratto fino al 2025 con un ingaggio da un milione netto (900mila euro più 100mila). L’operazione va conclusa entro martedì. E non oltre: è scritto, è il limite previsto, pattuito dalle parti. Paulo è in attesa della scelta di De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.