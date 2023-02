CdS - Spalletti ha già scelto l'undici per la Champions: tre cambi con l'Eintracht

Mario Rui, Zielinski e Lozano si riprenderanno i rispettivi posti, con dunque Mathias Olivera, Elmas e Politano che torneranno in panchina.

Mancano ancora due giorni a Eintracht Francoforte-Napoli, gara valevole per l'andata degli ottavi di Champions League, ma Luciano Spalletti ha già scelto l'undici da schierare secondo il Corriere dello Sport. Com'è nel suo stile, l'allenatore di Certaldo apporterà tre modifiche di formazione, una per reparto, rispetto al match col Sassuolo: Mario Rui, Zielinski e Lozano si riprenderanno i rispettivi posti, con dunque Mathias Olivera, Elmas e Politano che torneranno in panchina.