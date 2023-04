Cds - Spalletti prevede diverse novità a Lecce: 3 cambi possibili

Venerdì a Lecce è possibile che Spalletti cambi qualcosa, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì a Lecce è possibile che Spalletti cambi qualcosa, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Juan Jesus per uno dei centrali; Elmas per Zielinski; Lozano per Politano. Politano che attende anche l’esito dell’inchiesta aperta dalla Procura federale per un gesto offensivo di reazione ai cori d’insulto dei tifosi del Milan.