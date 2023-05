Cds sulla formazione: "Spalletti l'ha già scelta, ecco l'11 scudetto"

Le scelte di formazione per la gara contro l'Udinese, come scrive il Corriere dello Sport, sembrano orientate alla conferma della formazione

Le scelte di formazione per la gara contro l'Udinese, come scrive il Corriere dello Sport, sembrano orientate alla conferma della formazione che ha pareggiato con la Salernitana: Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente.