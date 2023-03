Cds - Vergogna settore ospiti: fitto lancio di petardi, ferito un ragazzino napoletano

Un ragazzino tifoso del Napoli presente in Curva A al Maradona è rimasto ferito alle mani dallo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Un ragazzino tifoso del Napoli presente in Curva A al Maradona è rimasto ferito alle mani dallo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi della Lazio (in un fitto lancio, durato tutta la partita) dal vicino settore ospiti. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il ragazzino è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo per un probabile intervento alla mano, dopo che i medici avrano valutato gli effetti dello scoppio. E’ questa la pagina triste della serata.