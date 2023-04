CorSera - Bandiere solo un pretesto, ADL minacciato: sotto scorta per intercettazioni Ultras

Il club è nel punto più in alto della sua storia, ma fa da contraltare una situazione ambientale di disordini, risse e scontri tra i tifosi e il presidente

Il club è nel punto più in alto della sua storia, ma fa da contraltare una situazione ambientale di disordini, risse e scontri tra i tifosi e il presidente Aurelio De Laurentiis, insultato ripetutamente, minacciato velatamente, scrive il Corriere della Sera: "Gli ultrà della Curva B partenopea, almeno la frangia più estrema, non canta, non tifa e, come è successo durante la sfida di campionato col Milan, proibisce agli altri di farlo. Da ieri il patron del Napoli è sotto scorta a scopo cautelativo. La decisione è stata adottata dalla Prefettura dopo opportuna segnalazione al Viminale, De Laurentiis nei giorni scorsi è stato ricevuto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Cosa è successo? Il segnale di pericolo per il presidente sarebbe venuto fuori da una intercettazione ambientale rilevata nei contesti ultrà nell’ambito delle indagini che sta svolgendo la Procura di Napoli, affidate al procuratore aggiunto Sergio Amato, sulla rissa in Curva B durante Napoli-Milan.