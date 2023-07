Corsera dubbioso: "I 7 mln offerti a Osimhen possono non bastare. E occhio all'offerta monstre"

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul futuro dell'attaccante classe '98.

"Le dichiarazioni di Osimhen sono veritiere verso la piazza, ed è sincero anche il presidente del Napoli quando dice che vuole trattenerlo, ma come insegna il caso Tonali, questo mercato fortemente al rialzo va oltre le ragioni del cuore. E i centravanti sono merce rara". Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul futuro dell'attaccante classe '98.

"Il contratto del centravanti scade nel 2025, Osimhen dice sì al rinnovo ma con un ingaggio più alto (7 milioni, compreso i bonus, l’offerta del club). Il dialogo tra le parti continua, ma la trattativa non è ancora «calda». Nessuno ha fretta, evidentemente e il giocatore va al rialzo. Le strade sono diverse: si può restare insieme senza rinnovo (ma non conviene a nessuno); De Laurentiis potrebbe assecondare i desiderata del giocatore al prezzo di una clausola da 100 milioni sul nuovo contratto; potrebbe infine arrivare la proposta indecente di una squadra disposta a spendere 150-180 milioni per il bomber nigeriano.