Corsera - Gelo ADL-Spalletti non è per il mercato: tutta colpa della Pec

Spalletti e De Laurentiis divisi dalla PEC della discordia. Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera nel suo spazio dedicato al Napoli: "Nulla a che vedere con il mercato o con le eventuali aspettative economiche dell’allenatore campione d’Italia. Spalletti e De Laurentiis divisi da una Pec. Sì, lo strumento con cui il presidente ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo, utilizzato senza condividere l’intenzione con l’allenatore.

Non ne aveva l’obbligo, ma in certi casi parlare significa certificare un rapporto umano oltre che professionale. De Laurentiis ha fatto seguire a quella Pec una lettera di stima e ringraziamenti. Meno burocratica di una mail non efficace quanto un colloquio, anche vivace. Un dettaglio? Per De Laurentiis sì, per Spalletti uomo molto più genuino di quel che appare rappresenta invece la misura di un rapporto. Oltre le vittorie, i contratti e i soldi.